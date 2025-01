PL : Manchester City cale à Brentford, Chelsea arrache le nul à Bournemouth

Coup d’envoi de la vingt-et-unième de Premier League avec plusieurs affiches intéressantes. On avait Manchester City, qui souhaitait enchaîner sur un troisième succès de rang en championnat et confirmer son regain de forme. On pensait que ça allait être chose faite, puisque City menait 2-1 sur la pelouse de Brentford à dix minutes de la in, grâce à un doublé de Phil Foden. Mais Yoane Wissa (82e) puis Christian Norgaard à la 90e+2 ont permis aux Bees d’égaliser et de conclure le match sur un 2-2. Manchester City ne dissipe donc pas définitivement les doutes et chute à la sixième marche du tableau.

De son côté, Chelsea a conservé la quatrième place avec ce nul 2-2 sur la pelouse de Bournemouth. Cole Palmer avait mis les Blues devant assez rapidement (13e), mais le Cherries ont bien réagi au retour de la pause, avec l’égalisation de Kluivert sur pénalty (50e) puis le but de la victoire de Semenyo (68e). James a pu égaliser en toute fin de partie (2-2), mais c’est le cinquième match de suite sans victoire pour l’équipe d’Enzo Maresca en championnat. Enfin, le derby londonien entre West Ham et Fulham s’est conclu sur un succès 3-2 des Hammers avec un but de Carlos Soler notamment.