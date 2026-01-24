Menu Rechercher
Wout Faes est sorti sur blessure face au HAC

Par Tom Courel
1 min.
Wout Faes @Maxppp
Le Havre 0-0 Monaco

Petite frayeur au Stade Océane pour les coéquipiers de Wout Faes (27 ans). En effet, les Monégasques ont vu leur défenseur central sortir sur blessure lors de la rencontre entre Le Havre et l’AS Monaco. Arrivé il y a quelques jours dans la Principauté, le joueur en provenance de Leicester est resté au sol dans le rond central, touché à la cheville gauche après un duel avec Ally Samatta, quelques temps après le quart d’heure de jeu.

Avant la mi-temps, le Belge a finalement dû quitter la pelouse en raison d’une douleur persistante (29e). Remplacé par Eric Dier, la nouvelle recrue laisse désormais une certaine inquiétude dans l’effectif de Sebastien Pocognoli. Pour rappel, le joueur de 27 ans est arrivé dans les rangs de l’ASM il y a seulement dix jours, sous la forme d’un prêt avec option d’achat d’une valeur de huit millions d’euros.

Pub. le - MAJ le
Ligue 1
Monaco
Le Havre
Leicester
Wout Faes

Ligue 1
Monaco Logo Monaco
Le Havre Logo Le Havre
Leicester Logo Leicester
Wout Faes Wout Faes
