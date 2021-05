Romelu Lukaku pique encore Zlatan Ibrahimovic !

Entre eux, ce n'est pas le grand amour. Cette saison, Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ont eu une vive altercation. Et depuis, les deux hommes ne cessent de se tacler. Ce vendredi, c'est le Belge de l'Inter Milan qui a envoyé une pique au Suédois lors d'un entretien accordé au Corriere della Sera. Quand il lui a été demandé ce qu'il pensait de l'ancien joueur du PSG, aussi bien humainement que techniquement, Lukaku a été sincère.

«Un grand joueur, il a gagné partout où il est passé, il a marqué plus de 500 buts. L'homme? Jusqu'à Manchester on avait une bonne relation. On a besoin de joueurs de ce niveau en Serie A. Il veut gagner pour lui-même, moi pour l'Inter. Ronaldo pour la Juve. Maintenant il y a Mou (José Mourinho) à la Roma. Ce sont toutes de bonnes choses pour l'Italie. Le niveau est élevé, espérons que l'Inter gagne à nouveau». Traité d'individualiste par le Belge, Ibra ne devrait pas trop apprécier cette nouvelle sortie.