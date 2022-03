OM-OGC Nice : les compositions officielles

Dépassés par Rennes dans l'après-midi, Marseille et Nice s'affrontent en épilogue de la 29e journée de Ligue 1, au stade Orange-Vélodrome (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 20h45). L'objectif est limpide pour les deux équipes : gagner pour reprendre la deuxième place. Avantage aux Aiglons, qui comme les Olympiens sont plus à l'aise hors de leurs bases cette saison et restent sur un large succès 4-1 face à l'OM, en quarts de finale de la Coupe de France.

La suite après cette publicité

Pour ce choc, Jorge Sampaoli a décidé de dégainer un 3-3-3-1, avec Pau Lopez de retour dans le but. Défense à trois avec Valentin Rongier, Pape Gueye confirmé au milieu, en compagnie de Kamara et Gerson et plus haut le trio Ünder-Guendouzi-Payet en soutien de Milik. En face, Christophe Galtier ne déroge pas à son 4-4-2. Sans le capitaine Dante, ni Boudaoui, suspendus, Rosario accompagne Todibo en défense centrale. Devant, le duo Gouiri-Delort est choisi.

Les compositions d'équipes :

Marseille : P.Lopez - Rongier, Saliba, Caleta-Car - Gueye, Kamara, Gerson - Ünder, Guendouzi, Payet - Milik

Nice : Benitez - Lotomba, Todibo, Rosario, Bard - Stengs, Lemina, Schneiderlin, Thuram - Delort, Gouiri

Pour cette rencontre, avec notre partenaire Zebet et le code FMX2, nous doublons votre dépôt. Déposez 100€ et jouez avec 200€. Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato.