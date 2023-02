Liga : Carlo Ancelotti explique pourquoi Marco Asensio a tiré le pénalty

La suite après cette publicité

En l’absence de Karim Benzema (blessé) et Luka Modric (sur le banc) ce dimanche lors de la défaite du Real Madrid sur la pelouse de Majorque (1-0), les cartes étaient rebattues au moment choisir le tireur du pénalty qui aurait pu permettre à la Maison Blanche d’égaliser. C’est finalement Marco Asensio qui s’est chargé de le frapper. Un échec puisque l’international espagnol ne l’a pas converti. En conférence de presse d’après-match, Carlo Ancelotti s’est exprimé à ce sujet.

« Le penalty ? J’ai choisi Asensio et pas Rodrygo parce que nous avons pensé à son penalty manqué à la Coupe du Monde. Cela pouvait l’affecter. L’ordre est Benzema et Modrić, les meilleurs. Ensuite, je décide en fonction de qui joue. Asensio, Rodrygo, Kroos… ». Pas certain que la prochaine tentative sera une nouvelle fois pour l’ailier de 27 ans.

