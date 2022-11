Aston Villa : les folles ambitions d'Unai Emery

La suite après cette publicité

Unai Emery est de retour en Angleterre. Trois ans après avoir quitté Arsenal, l'Espagnol compte bien conquérir l'île britannique avec Aston Villa. Pas une mince affaire car le club anglais est 16e avec seulement un petit point d'avance sur Leicester, premier relégable et ne va pas bien. Le destin lui a en plus de cela réservé une entame copieuse avec un premier match à domicile ce dimanche (15h) contre Manchester United. Cela ne l'empêche pas d'avoir de l'ambition.

Recruté auprès de Villarreal pour environ 6 M€, en plus de toucher un salaire confortable de 7 M€ par saison, l'ancien technicien du PSG se sait attendu au tournant. Ce défi ne lui fait pas peur puisqu'il vise ni plus ni moins qu'un titre avec son nouveau club. «Mon rêve est de gagner un trophée avec Aston Villa. C'est mon défi personnel au départ. Mon deuxième objectif pourrait être de jouer l'Europa avec Aston Villa. Maintenant, nous devons commencer à ne penser qu'au prochain match car nous ne sommes pas en bonne position dans le tableau.»

Emery vise un titre !

Des propos forts pour une première conférence de presse d'avant match. Le chantier s'annonce tout de même colossal car Steven Gerrard a laissé une situation compliquée. Malgré des débuts convaincants, l'ancien milieu de terrain de Liverpool n'a pas réussi à capitaliser et s'est vite écroulé, malgré les transferts de Coutinho ou encore de Kamara. «La Premier League a les meilleurs joueurs et les meilleurs entraîneurs, le football est si rapide et change beaucoup», assure Emery. «Maintenant, je suis plus prêt que la première fois.»

Vainqueur de la Ligue Europa en 2021 et demi-finaliste de la Ligue des Champions en avril dernier, le nouveau patron des Villans compte bien faire progresser son équipe. Remporter un trophée ne sera pas évident, le dernier titre remontant à 1996 et une victoire en League Cup. « Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que lorsque vous essayez de faire quelque chose d'important, vous devez élever votre niveau et vos exigences, et le club dit la même chose. Sinon, je ne serais pas ici.»