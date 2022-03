Brighton-Liverpool : les compositions officielles

Quatre jours après sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions malgré sa défaite à domicile face à l'Inter (0-1), Liverpool se déplace à Brighton avec l'objectif de continuer à mettre la pression sur Manchester City, qui joue lundi à Crystal Palace. Absent de l'entrainement de ce vendredi, Virgil van Dijk est finalement bien titulaire en charnière centrale, alors qu'Ibrahima Konaté n'est pas sur la feuille de ce match de la 29ème journée du championnat anglais.

Devant, si Roberto Firmino est de retour dans le groupe, il débute sur le banc. C'est la pépite Luis Díaz qui accompagne Mané et Salah en attaque. Enfin, du côté de Brighton, treizième au classement avant le coup d'envoi de cette partie, Graham Potter me en place un 3-1-4-2 mené par le Français Neal Maupay.

Les compositions d'équipes :

Brighton : Sánchez - Veltman, Dunk, Cucurella - Alzate - Lamptey, Mac Allister, Bissouma, March - Maupay, Trossard.

