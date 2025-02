Lens : Will Still amer après la défaite face à Nice

Après la défaite de Lens face à Nice ce samedi (2-0), l’entraîneur des Sang et Or a regretté le « non-match » de son équipe. « On n’a rien fait. Rien n’a été bon. Aussi bien individuellement que collectivement, on n’a pas été au niveau, on n’a même pas existé. Il faut très vite oublier ce match, se remettre au travail et repartir de l’avant », a lâché Will Still en conférence de presse après la rencontre. Avant d’ajouter : « on leur a offert le premier but annulé et un penalty. Quand tu offres autant de choses à une bonne équipe, tu sais qu’elle va te punir. On n’a pas été bon. C’est aussi simple et brut que ça. Je m’inclus dedans. Le fait d’être suspendu n’a pas aidé ».

La suite après cette publicité

L’entraîneur a également précisé : « En tant que groupe, on s’est tous regardés, on s’est dit qu’on ne pouvait plus jamais rester à ce niveau-là. C’est arrivé une fois, mais que ça n’arrivera plus jamais. Donc on baisse la tête. On encaisse ce match. Et on se remet au travail ». Le message est clair.