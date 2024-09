Les avantages incroyables que va offrir la Loi Mbappé au Real Madrid

Une nouvelle loi est en train d’être préparée dans la région de Madrid : la loi Mbappé. Un projet qui ne concerne pas uniquement l’attaquant tricolore et qui n’a pas été conçue spécialement pour lui, mais on lui a donné son nom pour une question de timing tout simplement, comme ce fut le cas pour la fameuse loi Beckham à l’époque. Elle prévoit ainsi des avantages fiscaux pour les grosses fortunes s’installant dans la région de Madrid ces prochaines années.

La suite après cette publicité

Il faut remplir certaines conditions, comme avoir vécu à l’étranger pendant minimum cinq ans avant de s’installer à Madrid, et démontrer que certains investissements vont être faits. Des critères que Kylian Mbappé, comme d’autres joueurs recrutés par le Real Madrid, mais aussi par l’Atlético à l’image de Connor Gallagher ou Julian Alvarez, vont remplir sans trop de problèmes. En outre, le Bondynois et les stars recrutées par les clubs madrilènes bénéficieront de réductions fiscales et devraient payer entre 20 et 25% d’impôts sur le revenu seulement, contre 45% jusqu’à maintenant.

À lire

FC Barcelone : Gavi est enfin de retour

Des différences fiscales énormes

Une situation qui avantage clairement les clubs de la communauté de Madrid. Comme l’indique Relevo dans un article consacré à la fiscalité des clubs espagnols, il va désormais y avoir de grosses disparités au sein du pays ibérique à ce niveau. Effectivement, le journal indique par exemple qu’en Catalogne, les fortunes payent jusqu’à 50% d’impôts sur le revenu. Une imposition qui monte jusqu’à 54% dans la région de Valence par exemple.

La suite après cette publicité

En d’autres termes, une star recrutée à l’étranger par le Barça paiera plus du double d’impôts qu’une star recrutée hors-Liga par le Real Madrid. Ce sont les clubs qui payent ces charges pour les joueurs, et pour un joueur avec le même salaire net, le club catalan va ainsi payer bien plus d’impôts que le club madrilène. Clairement un désavantage, surtout quand on connaît la situation actuelle du FC Barcelone. Autant dire que le Real Madrid va avoir encore plus de facilités à attirer des stars ces prochaines années…