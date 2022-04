Benfica: la machine Darwin Nuñez affole toujours plus les compteurs

La suite après cette publicité

Le matador de Benfica. A 22 ans, Darwin Nuñez plante des buts comme des banderilles. L'avant-centre uruguayen, souvent comparé à son compatriote Edinson Cavani, fait le bonheur de l'écurie lisboète depuis son arrivée à l'été 2020. Après avoir évolué au pays à Peñarol, le footballeur né en 99 a fait le grand saut vers l'Europe en rejoignant la D2 espagnole et Almeria en 2019. Auteur de 16 buts et 3 assists en 32 matches, l'attaquant, courtisé par l'OM et Rennes, a vite tapé dans l'oeil aiguisé des recruteurs portugais.

L'Uruguayen empile les buts

A l'été 2020, Benfica n'a donc pas hésité à lâcher un chèque de 24 M€ pour s'attacher ses services. Les Aigles étaient convaincus par son potentiel et ses nombreuses qualités, lui qui est un redoutable finisseur ainsi qu'un joueur athlétique capable de répéter les efforts à haute intensité. Un pari qui s'avère gagnant pour les Portugais aujourd'hui. Avec 14 buts et 10 passes décisives lors de sa première saison, Nuñez, transfert le plus cher de l'histoire du club, a su se montrer décisif à plusieurs reprises. Cette année, il a franchi un cap supplémentaire.

En effet, le footballeur de 22 ans affiche un bilan de 28 buts et 3 assists en 35 matches toutes compétitions confondues, dont 26 titularisations. Dans le détail, l'Uruguayen a inscrit 21 buts en 23 matches de championnat, dont il est le meilleur buteur. [Il est également en cinquième position de notre classement des top buteurs européens (https://www.footmercato.net/a4032905205753589554-le-classement-des-top-buteurs-europeens). A cela, il faut ajouter qu'il a marqué 2 buts en Coupe du Portugal ainsi que 5 buts en 9 rencontres de Ligue des Champions. Une compétition qu'il a découvert cette saison sans se mettre la pression, lui qui a trouvé le chemin des filets face à de prestigieux adversaires et qui a été buteur à toutes les étapes de la C1.

Un attaquant en feu en C1

Il a ainsi marqué un doublé en phase de poules face au Barça le 29 septembre dernier (3-0). Puis il a inscrit un but face au Bayern Munich le 2 novembre (défaite 5-2). En huitième de finale, il s'est aussi illustré avec une réalisation capitale lors du match retour face à l'Ajax Amsterdam le 15 mars (victoire 1-0). Présent en quart de finale hier, il était attendu par Liverpool et Jürgen Klopp, qui avait confié à son sujet avant le match : «on va s'assurer qu'il ne touche pas trop le ballon». Malgré cela, Nuñez a profité d'une boulette de Konaté pour marquer un but du droit lors de la défaite 3 à 1. Interrogé à l'issue de la rencontre par Eleven Sport, le joueur, qui a égalé le record historique de Nuno Gomes en Champions League sur une année, était déçu du résultat.

«Nous sommes tous tristes, nous voulions un autre résultat. Ils ont été meilleurs en première période, nous avons été meilleurs en seconde. (...) Je ne suis pas content d’avoir marqué, ce que je veux, c’est gagner, pas marquer des buts. Je rentre triste chez moi. Maintenant, il faut se reposer et préparer le prochain match». Ce sera face à Belenenses en championnat. L'occasion pour le joueur sous contrat jusqu'en 2025 d'encore soigner ses statistiques et attirer un peu plus les regards, lui qui plaît beaucoup à Manchester City, au Barça et l'Atlético de Madrid. Mais il faudra casser sa tirelire pour se l'offrir puisque Benfica a d'ores et déjà fixé son prix à 80 M€. Ses nombreux courtisans sont prévenus !