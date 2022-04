LdC, Benfica : Darwin Nuñez ne pense pas à son record

La suite après cette publicité

Auteur du but de l'espoir contre Liverpool (1-3, quart de finale aller de Ligue des Champions), le buteur de Benfica Darwin Nuñez (22 ans), 5 réalisations en 9 matches de C1 cette saison, a égalé le record historique de Nuno Gomes en C1 avec le SLB sur un exercice. L'Uruguayen, au micro d'Eleven Sports, est revenu sur cette performance, sans trop s'y attarder.

«Nous sommes tous tristes, nous voulions un autre résultat. Ils ont été meilleurs en première période, nous avons été meilleurs en seconde. Sur l’action au duel avec Van Dijk, je crois qu’il y a penalty, l’arbitre ne dit rien mais il aurait pu aller checker la VAR. Je ne mets pas la faute sur l’arbitrage, il faut maintenant travailler pour aller chercher un meilleur résultat. Nous avons eu plus envie qu’eux, nous avons réussi à contrôler le match, nous avons essayé de marquer un deuxième but, mais nous avons fini par en prendre un troisième et c’est plus compliqué maintenant. Nous avons créé des situations, mais nous n’avons pas réussi à marquer, nous avons été bons en contres. Je ne suis pas content d’avoir marqué, ce que je veux, c’est gagner, pas marquer des buts. Je rentre triste chez moi. Maintenant, il faut se reposer et préparer le prochain match», a-t-il lâché. Déçu, l'Uruguayen.