OM : la sortie troublante de Quinten Timber sur ses premiers mois
Arrivé cet hiver à l’OM, Quinten Timber s’est rapidement imposé comme une valeur sûre dans l’effectif marseillais. Déjà indiscutable dans l’entrejeu avec Roberto De Zerbi, le milieu néerlandais semble avoir le même statut aux yeux d’Habib Beye. Ce samedi, à la veille de l’Olympico contre Lyon, l’ancien de Feyenoord est revenu sur cette pression qui est présente à Marseille en conférence de presse. Il s’est d’ailleurs fendu d’une sortie assez déconcertante en expliquant qu’il avait l’impression d’être là depuis plus de temps qu’un mois.
« Cela fait un mois que je suis là. Cela m’a semblé plus long, tellement il s’est passé des choses : le départ de l’ancien coach, les résultats, le nouvel entraîneur. J’ai joué des matchs importants. Je suis heureux d’être dans ce club. On aurait pu mieux jouer. Est-ce que je m’en suis remis ? Je suis ici depuis un mois. Beaucoup de choses se sont passées. Cela fait partie du football, surtout dans les grands clubs. On avait un bon coach avant. On est concentré sur le prochain match. »
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Peter Luccin (ex-OM, PSG), premier manager de l’Atlético Dallas : «on vise des joueurs de Ligue 2 et même de Ligue 1»
Explorer