Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue 1

OM : la sortie troublante de Quinten Timber sur ses premiers mois

Par Hanif Ben Berkane - Chemssdine Belgacem
1 min.
Quinten Timber avec l'OM face à Lens @Maxppp
Marseille Lyon
betclic
1 1.96 N 3.75 2 3.65 Bonus 100€

Arrivé cet hiver à l’OM, Quinten Timber s’est rapidement imposé comme une valeur sûre dans l’effectif marseillais. Déjà indiscutable dans l’entrejeu avec Roberto De Zerbi, le milieu néerlandais semble avoir le même statut aux yeux d’Habib Beye. Ce samedi, à la veille de l’Olympico contre Lyon, l’ancien de Feyenoord est revenu sur cette pression qui est présente à Marseille en conférence de presse. Il s’est d’ailleurs fendu d’une sortie assez déconcertante en expliquant qu’il avait l’impression d’être là depuis plus de temps qu’un mois.

La suite après cette publicité

« Cela fait un mois que je suis là. Cela m’a semblé plus long, tellement il s’est passé des choses : le départ de l’ancien coach, les résultats, le nouvel entraîneur. J’ai joué des matchs importants. Je suis heureux d’être dans ce club. On aurait pu mieux jouer. Est-ce que je m’en suis remis ? Je suis ici depuis un mois. Beaucoup de choses se sont passées. Cela fait partie du football, surtout dans les grands clubs. On avait un bon coach avant. On est concentré sur le prochain match. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Marseille
Quinten Timber

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Marseille Logo Marseille
Quinten Timber Quinten Timber
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier