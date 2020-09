Journal du Mercato : le PSG passe enfin à l'offensive !

La suite après cette publicité

Les infos du jour en France

On commence ce Journal du Mercato sur le Rocher, où l'AS Monaco pourrait avoir trouvé son numéro 6. Record et O Jogo annonce que le club de la Principauté aurait jeté son dévolu sur le milieu de Benfica, Florentino Luis (21 ans). Un prêt payant de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat fixée à 30 M€ aurait été proposé par la direction asémiste.

Le focus du jour en France

On passe à notre focus du jour, sur le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale, sur tous les fronts, a déjà enregistré la signature définitive de Sergio Rico (27 ans), jusqu'en 2024. Une opération qui a entraîné le départ d'Alphonse Areola (27 ans). Le gardien français a été prêté avec option d'achat du côté de Fulham afin de retrouver du temps de jeu en vue de l'Euro 2021. Enfin, Garissone Innocent (20 ans) va être prêté, selon nos informations. Son profil plairait beaucoup à Dijon, mais aussi à l'étranger. Le FC Bâle et l'Espanyol Barcelone se seraient renseignés sur le portier de 20 ans.

Toujours dans le sens des départs, les Rouge et Bleu pourraient perdre un nouveau titi. Après Tanguy Kouassi (18 ans) et Adil Aouchiche (18 ans), le champion de France va laisser filer Loïc Mbe Soh (19 ans). Le défenseur central va s'envoler vers l'Angleterre et la Championship où Nottingham Forest a trouvé un accord avec le PSG pour le transfert du jeune Parisien.

De son côté, Julian Draxler (26 ans) est poussé vers la sortie. Fraîchement promu en Premier League, Leeds United aurait coché le nom de l'international allemand. L'ancien joueur de Schalke n'envisagerait, cependant, pas un départ. Un dossier compliqué à gérer pour Leonardo...

Dans le sens des arrivées, le PSG devrait rapidement voir débarquer Alessandro Florenzi (29 ans). À la recherche d'un latéral droit depuis le départ de Thomas Meunier, les Parisiens auraient jeté leur dévolu sur le défenseur italien de la Roma. Un prêt avec option d'achat est à l'étude côté parisien. Le joueur devrait passer sa visite médicale dans les prochaines heures avant de s'engager avec le club de la capitale. Ce qui met fin à la rumeur Héctor Bellerín (25 ans), trop cher pour les finances parisiennes.

Au milieu, Geoffrey Kondogbia (27 ans) plairait beaucoup à la direction du PSG. Selon nos informations, le profil et la polyvalence de l'ancien Monégasque auraient tapé dans l'oeil de Leonardo. Seul problème, Valence n'est pas vendeur. Paris devra donc se montrer convaincant dans ce dossier.

Enfin, pour renforcer son attaque, le PSG pourrait prolonger le contrat d'Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) d'une saison. Une proposition a été faite au joueur, qui devrait donner sa réponse dans les prochains jours. Autre nom associé à Paris, celui de l'Italien, Stefan El Shaarawy (27 ans). L'international azzurro qui évolue en Chine, au Shanghai Shenhua, souhaiterait quitter l'Asie. Une situation qui ne laisserait pas insensible le club de la capitale qui serait entré en contact avec le joueur. Cependant, la Juventus, la Roma et l'Atlético de Madrid seraient également intéressés par le Pharaon.

Les infos du jour à l'étranger

Direction l'étranger et Arsenal, sur le va mettre fin à un feuilleton Pierre-Emerick Aubameyang (31 ans). L'attaquant gabonais aurait trouvé un accord avec les Gunners pour prolonger son contrat de trois saisons. Officialisation imminente...

Du côté de l'Italie, l'Inter a coché le nom de Jean-Michaël Seri (29 ans) pour venir renforcer son entrejeu. Et même si la piste numéro 1 reste bien N'Golo Kanté (29 ans), le nom de l'international ivoirien revient avec insistance selon nos informations. Prêté par Fulham à Galatasaray la saison dernière, le milieu de terrain pourrait donc rebondir en Serie A, dans une équipe pleine d'ambition.

Des nouvelles d'Edinson Cavani (33 ans). Toujours sans club depuis son départ du PSG, l'Uruguayen pourrait finalement rallier l'Atletico de Madrid. Déjà courtisé par le club madrilène l'hiver dernier, Sky Sports révèle que les contacts auraient été renoués, ces dernières heures, entre le Matador et les Colchoneros.

Enfin, toujours en Espagne, le Real Madrid pourrait se laisser tenter par le recrutement d'un offensif. Selon nos informations, le club madrilène aurait coché le nom de Riyad Mahrez (29 ans). Des premiers contacts auraient déjà été noués entre la direction du club et l'entourage du joueur, sous contrat jusqu'en 2023 avec Manchester City. Reste à savoir si les Cityzens seront ouverts à un départ de l'Algérien.

Les principaux officiels du jour

Du côté des officialisations, Lenny Pintor (20 ans) est à nouveau prêté à l'Estac par l'Olympique Lyonnais. Un prêt avec option d'achat qui a convaincu les dirigeants troyens de retenter l'expérience avec le jeune attaquant français.

Toujours en Ligue 1, Dijon s'offre un renfort de poids avec l'arrivée du milieu offensif kosovar, Bersant Celina (24 ans). L'ancien joueur de Manchester City quitte Swansea pour s'engager quatre ans avec le club bourguignon jusqu'en 2024.

Recruté par Nantes l'été dernier, Molla Wagué (29 ans) quitte déjà la Beaujoire. Le défenseur central a été prêté à Amiens (Ligue 2) où il tentera de retrouver du temps de jeu et d'aider le club picard à retrouver l'élite.

Sur le Rocher, l'opération dégraissage se poursuit avec le transfert de Nacer Chadli (31 ans). Prêté à Anderlecht la saison dernière, où il n'a pas convaincu, le Belge quitte Monaco et s'envole vers la Turquie à l’Istanbul Başakşehir.

En difficulté à l'AS Saint-Étienne, Loïs Diony (27 ans) rebondit au SCO d'Angers. L'attaquant s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club angevin où il va tenter de rebondir après son échec dans le Forez.

De son côté, Fulham a officialisé l'arrivée du latéral néerlandais, Kenny Tete (24 ans). Le joueur de l'OL s'est engagé jusqu'en 2024 avec les Cottagers, contre un chèque de 3,2 M€.

L'AC Milan s'est attaché les services de la pépite de Brescia, Sandro Tonali (20 ans). Le transfert prendrait la forme d'un prêt payant de 10 M€ avec une option d'achat de 15 M€ + 10 M€ de bonus. Un joli coup pour les Rossoneri qui s'offrent le futur de l'Italie au milieu de terrain.

Enfin, Michy Batshuayi (26 ans) file à Crystal Palace. Pas dans les plans de Lampard, l'international belge quitte Chelsea pour la saison. Il est prêté sans option d'achat à Palace, en vue de l'Euro 2021. Une formation qu'il connaît bien, pour y avoir évolué entre février et mai 2019.

