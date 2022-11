Serie A : Pedro met le feu aux poudres avant le derby de Rome

A quelques heures du Derby di Roma, au Stade Olimpico, dans le cadre de la 13ème journée de Serie A, Pedro Rodriguez, passé par la Rome et aujourd'hui joueur de la Lazio, a fait une drôle de déclaration qui ne va pas calmer sa relation tendue avec les tifosi des Giallorossi : «J'ai eu la chance de jouer pour les deux clubs, mais la Lazio me convient mieux et représente plus précisément mes valeurs, ma personnalité et mon style de jeu. Marquer contre la Roma il y a un an était très important pour moi. Cela m'a permis de créer des liens avec les supporters et le club», a déclaré l'ancien Catalan qui a porté le maillot de la Roma pendant un an, avant de vivre l'un des transferts récents les plus controversés vers la Lazio en 2021.

«Je peux vous dire que ce sera un match intense. Il va y avoir beaucoup de fautes et nous devons être capables de jouer notre jeu pour obtenir les trois points. C'est un match crucial et je serai prêt à aider l'équipe avec un but si nécessaire», a conclu Pedro à propos de la rencontre de dimanche soir.