L’OL piste Manoël Verhaeghe

L’OL pourrait encore frapper cet hiver sur le marché. Après l’énorme coup Endrick, arrivé sous la forme d’un prêt depuis le Real Madrid, plusieurs renforts sont encore susceptibles de débarquer. Comme nous vous le révélions, la lutte fait rage avec l’OM pour Himad Abdelli, tandis qu’une autre piste gagnerait du terrain en interne.

D’après le Nieuwsblad Sport cité par Olympique et Lyonnais, l’OL ciblerait en effet le prometteur Manoël Verhaeghe, joueur du RWDM Brussels, autre club de la galaxie Eagle. Si la passerelle entre les deux cousins n’est plus aussi empruntée qu’à l’époque de Textor, les performances du défenseur de 17 ans (15 matchs, 1 but) ne seraient pas passées inaperçues dans les sphères lyonnaises. Le KV Mechelen aurait déjà soumis une offre au RWDM Brussels, 11e de seconde division belge, pour le joueur né en 2008.