Chelsea - Tottenham : les compositions sont là

La 23e journée de Premier League se poursuit avec un derby londonien entre Chelsea et Tottenham. A domicile, les Blues optent pour un 3-4-2-1 avec Kepa Arrizabalaga dans les buts derrière Malang Sarr, Thiago Silva et Antonio Rüdiger tandis que César Azpilicueta et Callum Hudson-Odoi officient comme pistons. Jorginho et Mateo Kovačić forment le double pivot tandis que Mason Mount et Hakim Ziyech soutiennent Romelu Lukaku en attaque.

De son côté, Tottenham s'articule en 3-4-3 avec Hugo Lloris comme dernier rempart. Devant lui, Japhet Tanganga, Davinson Sanchez et Eric Dier forment la défense. Les rôles de pistons sont occupés par Matt Doherty et Ben Davies tandis qu'Harry Winks et Pierre-Emile Højbjerg constituent l'entrejeu. Enfin, Harry Kane, Ryan Sessegnon et Steven Bergwijn sont associés en attaque.

Les compositions

Chelsea : Kepa - Sarr, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Jorginho, Kovačić, Hudson-Odoi - Ziyech, Mount - Lukaku

Tottenham : Lloris - Tanganga, Sanchez, Dier - Doherty, Winks, Højbjerg, Davies - Bergwijn, Kane, Sessegnon