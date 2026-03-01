Menu Rechercher
OM-OL : l’ex-Lyonnais Emerson lance l’Olympico !

À la veille du choc de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, Emerson, ancien joueur de l’OL et passé également par West Ham, se confie sur l’ambiance qui entoure ce match. Désormais titulaire à Marseille, l’international italien observe un contraste frappant entre ses expériences dans les deux clubs : « À Lyon, j’avais une vie plus normale. Il y avait de la pression de jouer dans un club comme l’OL mais c’était serein ».

🗣️ Emerson : "À Lyon, il y avait de la pression mais c'était serein. Ici à Marseille, on sent qu'il y a ce petit truc en plus. La ville respire pour le club."

L'international italien nous livre son sentiment, lui qui a joué pour les deux olympiques.
#OMOL
Il a ensuite ajouté au micro de Ligue 1+ : « ici à Marseille, on sent qu’il y a ce petit truc en plus. On voit que la ville respire pour le club. C’est quelque chose qui me fascine beaucoup ». L’Italien de 31 ans lance idéalement ce choc tant attendu entre la bande dirigée par Habib Beye et celle de Paulo Fonseca.

