Nice : Dante n'a jamais songé à arrêter sa carrière après sa blessure

Un énorme coup dur. Capitaine de l'OGC Nice et véritable patron de la défense, Dante s'est sérieusement blessé au genou gauche contre Angers le 1er novembre dernier. Victime d'une rupture d'un ligament croisé, le Brésilien de 37 ans ne rejouera plus cette saison et va devoir travailler dur pour revenir sur les pelouses. Un moment très difficile pour le numéro 4 qui, malgré une fin de contrat en juin prochain et une fin de carrière en approche, n'a jamais songé à raccrocher les crampons.

«Non, jamais, jamais. Parce que je me connais très bien, je n'étais pas prêt à m'arrêter avant la blessure. Après la blessure, encore moins. Je pense que je ne vais jamais m'arrêter sur ça et je comptais aussi beaucoup sur le soutien du club, des dirigeants. Ca m'a poussé encore plus. Je me connais très bien, c'est une belle épreuve et il va falloir me faire mal pour la surmonter, a expliqué Dante dans le Canal Football Club avant d'évoquer sa prolongation. On a un discours assez clair. Malgré que je n'ai rien signé... Il n'y a pas besoin pour l'instant. On a eu une relation assez franche et je suis sûr que je vais prolonger à l'OGC Nice.»