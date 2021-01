Tottenham : José Mourinho "déçu" de l'attitude de ses joueurs

La suite après cette publicité

Hier, nous apprenions que trois joueurs de Tottenham avaient enfreint les règles sanitaires liées au Covid-19 durant les fêtes de Noël. Après le match face à Leeds (victoire 3-0), José Mourinho est revenu sur cette affaire et a semblé très déçu de l'attitude de ses joueurs, et notamment de son latéral gauche espagnole. « Pour les fêtes, j'ai offert à Sergio Reguilon un cadeau extraordinaire. C'est un porcelet portugais incroyable pour nous, les Portugais et les Espagnols. Je lui ai offert car on m'avait dit qu'il allait passer les fêtes tout seul. Comme vous avez pu le voir, il n'était pas seul. Au club, nous sommes déçus. C'était une surprise négative. »

Les trois joueurs concernés, Reguilon, Lo Celso et Lamela, n'étaient d'ailleurs pas titulaires samedi lors du match face à Leeds. Seul l'ancien défenseur de Séville était sur la feuille de match, il est resté sur le banc pendant toute la partie. Dans le même temps, les deux Argentins ont présenté leurs excuses sur les réseaux sociaux. L'Espagnol, lui, n'a toujours pas réagi publiquement.