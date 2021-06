Barça : Jordi Cruyff pour remplacer Ronald Koeman ?

La suite après cette publicité

Intronisé officiellement hier en temps que nouveau membre du secteur sportif, Jordi Cruyff aurait-il été appelé par Joan Laporta pour une raison bien précise ? Durant sa présentation, le nouveau président du FC Barcelone a expliqué que le fils de la légende Johan Cruyff pourrait être « un joker pour les situations d’urgence qui peuvent être données. »

Un peu plus tard dans la conférence, Joan Laporta est revenu sur le mot « joker » pour apporter quelques précisions supplémentaires : « parfois dans un club on donne des situations d'urgence et on a besoin de quelqu'un comme ça. Si cela se produit un jour, cela pourrait être une solution d'urgence, bien que temporaire », a-t-il expliqué. Selon les médias catalans et notamment Mundo Deportivo, Laporta faisait là allusion à un poste d’entraîneur en cas de départ de Ronald Koeman. Si le technicien néerlandais a été confirmé hier dans ses fonctions d’entraîneur, le président des Culés a, semble-t-il, prévu une issue de secours et elle se nomme Jordi Cruyff.