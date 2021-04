Manchester City : un jeune talent brésilien bientôt recruté puis prêté à Troyes ?

La suite après cette publicité

Manchester City s'active sur le marché brésilien. Après avoir officialisé la signature du jeune attaquant brésilien de Fluminense Kayky (17 ans) pour près de 10 M€ ce vendredi, les Citizens seraient sur le point d'engager une nouvelle pépite auriverde du géant carioca en la personne de Metinho (17 ans).

Comme prévu depuis de nombreux mois, Fabrizio Romano, journaliste bien connu du marché des transferts, confirme que la formation entraînée par Pep Guardiola s'apprête à recruter le jeune milieu de terrain en échange de 5 M€ (hors bonus) dans le cadre de l'accord conclu avec Fluminense pour ses deux joueurs. Metinho devrait parapher un bail de cinq ans avec Manchester City avant d'être prêté à Troyes pour s'acclimater au football européen. Les Skyblues préparent l'avenir et misent sur deux des meilleurs éléments de la génération 2003 du Brésil.

Manchester City are set to sign also Metinho [2003, Brazilian midfielder] from Fluminense in the same deal with Kayky. The agreement has been reached for €5m + add ons. 🔵🇧🇷 #MCFC



Metinho will sign a 5-years contract with City Group and then join Troyes on loan. 🇫🇷 https://t.co/zqmfeN4BZX