Incidents RC Lens-LOSC : Roxana Maracineanu félicite la LFP

Au micro de BFM TV, la ministre déléguée chargée des Sports Roxana Maracineanu n'a pas hésité à saluer la Ligue de Football Professionnel pour avoir réagi rapidement suite aux incidents lors de la rencontre entre le RC Lens et Lille samedi dernier dans le cadre de la 6ème journée de Ligue 1 : « la Ligue a réagi rapidement et sévèrement et c'est ce qu'il faut faire » et demanderait pour l'avenir « des sanctions plus individuelles » afin de ne pas pénaliser l'ensemble des supporters présents dans le stade.

« Il ne faut pas punir tout un stade, tout un groupe de supporters, parce qu'il y a des débordements qui concernent quelques personnes dans un stade. Il faut aussi que les clubs osent se séparer de certains aficionados qui apportent un certain nombre d'abonnés et de supporters, avec lesquels, historiquement, les clubs n'ont pas voulu se fâcher », a-t-elle affirmé. La politique de 46 ans a également ajouté qu'il faut « qu'on réfléchisse ensemble avec les clubs, c'est leur devoir d'assurer la sécurité avec leurs stadiers, la formation des stadiers, qui ont peut-être perdu l'habitude d'être là. »