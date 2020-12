Inter Milan : le président climatise les demandes mercato de Conte

Souvenez-vous l'hiver dernier. L'Inter Milan faisait quasiment jeu égal en tête de la Serie A avec la Juventus Turin à mi-saison. Antonio Conte réclamait des renforts pour maintenir la cadence et jouer le titre jusqu'au bout. Le propriétaire a accédé à ses demandes en payant 20 M€ pour Christian Eriksen, qui était à 6 mois de la fin de son contrat, et a récupéré Ashley Young et Victor Moses. Cela avait à peine suffi à contenter l'entraîneur italien, et l'Inter avait finalement été décroché. Cette saison, pas de Juventus au sommet mais un duel avec l'autre club de la ville, l'AC Milan. Un point sépare les deux équipes, qui ont conscience de pouvoir aller jusqu'au bout grâce aux défaillances de la Vieille Dame.

Les deux clubs espèrent se renforcer durant ce mercato hivernal, et hier, nous vous relations les nombreuses pistes explorées par l'Inter Milan. C'était avant que Steven Zhang, le président du club intériste, expose la volonté de la direction au cours d'une réunion en visioconférence qui s'est tenue hier midi. Comme le rapporte La Gazzetta dello Sport, Zhang a été clair : il n'y aura pas de dépense en janvier. Et ce même si l'Inter arrive à céder quelques éléments ! Radja Nainggolan a quitté le club hier, et en guise de compensation, c'est l'Uruguayen Matias Vecino qui va revenir dans la rotation, lui qui n'était plus utilisé par Conte.

Pas forcément de remplaçant à Eriksen

Le cas Eriksen doit permettre à l'Inter de récupérer de l'argent ou de l'utiliser sous forme d'échange. La presse italienne insiste beaucoup ces dernières semaines sur la possibilité d'un chassé-croisé avec Leandro Paredes, encore plus depuis que Mauricio Pochettino va prendre la succession de Thomas Tuchel. Mais rien ne dit que le tout aboutisse. Si un club propose une somme pour le transfert d'Eriksen, les Nerazzurri ne sont même pas certains de le remplacer numériquement.

Même scénario pour l'attaque, où Gervinho, Papu Gomez ou encore Olivier Giroud sont cités dans le viseur. La priorité sera de trouver un point de chute à Andrea Pinamonti avant tout. Pour satisfaire Antonio Conte au minimum, l'Inter travaillera sur des renforts à coût zéro, à la recherche de chaque opportunité. Soit le positionnement d'à peu près tous les clubs sur ce mercato.