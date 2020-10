Olympiakos : Mathieu Valbuena a joué un mauvais tour à l'OM

La suite après cette publicité

Une aventure qu'il n'a pas oubliée. Passé par l'Olympique de Marseille entre 2006 et 2014, Mathieu Valbuena a souvent rappelé son attachement au club phocéen. Mais le milieu de terrain français a poursuivi sa carrière, jusqu'à s'installer au Pirée pour évoluer sous les couleurs de l'Olympiakos depuis l'été 2019. Et un peu plus d'un an après son arrivée, le joueur de 36 ans a retrouvé son ancien club mercredi soir à l'occasion de la 1ère journée de la phase de poules de Ligue des Champions.

Sur la pelouse du stade Karaïskakis, à huis clos pour l'occasion, l'ancien Marseillais et Lyonnais, avec ses coéquipiers, a fini par faire craquer l'équipe d'André Villas-Boas, avec une passe décisif pour Ahmed Hassan Mahgoub, buteur décisif de la tête dans le temps additionnel (90e+1, 1-0). Mais en dehors de ce caviar, Mathieu Valbuena, élu homme du match par notre rédaction, a embêté les Phocéens du début à la fin, avec sa qualité de passes, ses quelques dribbles et son bon placement entre les lignes.

«C'est un petit pincement au cœur»

Présent au micro de RMC Sport après la victoire de son équipe, le joueur formé à Bordeaux a fait part de sa satisfaction, même si c'était l'Olympique de Marseille en face : «ce n'était pas facile, dans un contexte comme celui-là, en retrouvant l'Olympique de Marseille en Champions League. Mais quand on est sur le terrain, on joue. Aujourd'hui, je suis à l'Olympiakos, je suis très heureux et on a fait une très belle partie.» Une victoire spéciale donc pour «Petit Vélo».

«Forcément, j'ai été décisif, j'aurais pu l'être avant mais Steve a fait de beaux arrêts. C'est un petit pincement au cœur mais je suis très content pour l'Olympiakos parce que je pense qu'on mérite cette victoire», a conclu Mathieu Valbuena. Décisif, le milieu français n'oublie donc pas ses anciennes équipes. Mais en Grèce, le natif de Bruges s'éclate toujours autant et il l'a une nouvelle prouvé face aux hommes d'André Villas-Boas, crucifiés dans les derniers instants.