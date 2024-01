OL : cinq choses à savoir sur Malick Fofana

L’OL est de retour et c’est assurément une bonne nouvelle pour le football français. Auteur d’un début de saison catastrophique, les Gones ont su redresser la barre ces dernières semaines depuis la nomination de Pierre Sage sur le banc rhodanien. Pour confirmer cette sacrée embellie, les dirigeants rhodaniens comptaient également s’appuyer sur un mercato de haut vol alors que les restrictions de la DNCG ont été levées pour ce mois de janvier. Et alors que le tandem Adryelson-Lucas Perri est arrivé en provenance de Botafogo contre 7 millions d’euros, la cellule de recrutement a flashé sur Malick Fofana. À tel point que l’ailier de 18 ans devrait rejoindre la capitale des Gaules dans les prochains jours contre 15 millions d’euros d’après les informations de nos confrères de L’Equipe. Alors que deux autres recrues offensives sont attendues entre Rhône et Saône cet hiver, l’international Espoirs belge a toutes les qualités pour s’épanouir et apporter un vrai plus aux pensionnaires du Groupama Stadium dans les prochaines saisons.

Il a explosé cette saison

En effet, les fans de l’OL peuvent être rassurés : ils devraient mettre la main sur un joueur qui est en pleine confiance. À l’instar de ses futurs partenaires, Malick Fofana est en grande forme ces dernières semaines. Devenu un titulaire indiscutable aux yeux de Hein Vanhaezebrouck, son entraîneur, le natif d’Alost marche sur l’eau depuis son intronisation dans le onze. Sur le mois de décembre, l’ailier percutant a compilé 4 passes décisives et 1 but en 7 apparitions toutes compétitions confondues. Signe d’un joueur qui monte en puissance au fil des semaines, la presse belge s’est voulu dithyrambique à son égard alors que certains spécialistes le considèrent même comme l’un des cinq plus grands talents de Jupiler Pro League. Pour rappel, Fofana culmine à 4 réalisations et 6 offrandes en 31 apparitions toutes compétitions confondues en 2023-2024. Solide.

Il est capable d’évoluer un peu partout sur le terrain

L’une des autres qualités qui devrait permettre à Fofana d’être rapidement adopté par le Groupama Stadium est sa polyvalence. Ailier gauche de métier, le joueur de 18 ans est également capable d’évoluer dans l’axe en soutien d’un attaquant. Dans le 4-2-3-1 que souhaite mettre en place Pierre Sage à Lyon, le coach de 44 ans pourra alors bénéficier d’un profil très polyvalent qui colle parfaitement aux idéaux rhodaniens, surtout suite aux départs de Jeffinho et Tino Kadewere. Capable d’évoluer en tant que piston, son jeu lui permet d’être dangereux tant par la passe que par le dribble. Dans son club formateur, il est le joueur qui a créé le plus d’occasions nettes par la passe cette saison (6). Ainsi, il a réalisé 32 passes clés cette saison en 1146 minutes de jeu. Néanmoins, encore jeune, il est assez frêle et devra travailler sur l’aspect physique pour être encore plus complet. La Ligue 1 devrait lui permettre de facilement passer ce palier.

Il était sollicité par plusieurs clubs européens

Très tôt dans sa carrière, le jeune Malick Fofana (18 ans) était déjà sollicité par plusieurs grands clubs. Alors qu’il n’a que 15 ans, l’Ajax Amsterdam, Anderlecht, le Club Bruges et Genk tentent de le déloger de La Gantoise, où il décide finalement de rester. Une loyauté récompensée : il signe, en 2022, son premier contrat professionnel et intègre directement l’équipe professionnelle de La Gantoise à seulement 17 ans. Et alors qu’il a explosé en ce début de cuvée 2023-2024, sa cote s’est envolée et plusieurs grands clubs sont retournés à l’abordage. Convoité ardemment en Angleterre et en Allemagne d’après L’Equipe, il était l’un des prospects les plus scrutés du Vieux Continent. Pourtant, le joueur d’1,69m a fait le choix de venir à Lyon qui, même en difficulté, reste un bon tremplin pour une carrière qui s’annonce prometteuse.

Il a décliné la proposition de la Guinée

Né d’une mère philippine et d’un père guinéen, Malick Fofana aurait donc pu jouer pour la nation de son paternel. Pourtant, approché par le Syli national dès ses premières sorties en pro, le joueur sous contrat jusqu’en 2026 avec La Gantoise a refusé cette proposition comme il l’avait lui-même confié à l’été 2022. International espoirs avec la Belgique (5 sélections), le joueur passé par le FCV Dender a fait toutes ses classes avec les Diablotins chez qui il avait débuté en U15. Son avenir semble ainsi tout tracé alors que ses dernières performances et son gros transfert à Lyon pourraient lui ouvrir les portes du vestiaire de Roberto Martinez très rapidement.

Il est fan de Jérémy Doku

Petit, très rapide et létal sur ses premiers appuis, Malick Fofana fait penser à un ancien crack de Jupiler Pro League : Jérémy Doku. Cela tombe bien, le natif d’Alost est un fan inconditionnel de l’ancien Rennais qu’il admire pour ses qualités et son parcours. «Ce qu’il fait, depuis l’école de jeunes d’Anderlecht jusqu’à Manchester City et aux Diables Rouges, c’est un parcours incroyable, constatait la pépite de Gant dans les colonnes de Gazet van Antwerpen en octobre dernier. Son style de jeu aussi. Avec ces petites accélérations en un contre un. Je suis parfois comparé à lui, par des amis et des Gantois. Je l’ai déjà salué, mais je ne le reconnais pas. Est-ce que j’aimerais jouer avec lui ? Bien sûr !» Pour ce faire, Malick Fofana devra se frayer un chemin avec les Diables Rouges dans les prochains mois. Ou alors quitter le Rhône pour la Premier League et Manchester City. Dans les deux cas, le joueur de 18 ans devra réaliser de grandes performances et les supporters lyonnais sont déjà impatients de le voir à l’œuvre.