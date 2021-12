Naples : les clubs se bousculent pour Lorenzo Insigne

Ayant un contrat expirant l'été prochain, l'avenir de l'ailier italien Lorenzo Insigne (5 buts et 5 passes décisives en 18 matches TCC cette saison) doit être rapidement scellé par Naples avant le 1er janvier prochain, date à laquelle il pourra négocier un nouveau contrat ailleurs. D'après les informations de Sky Sports Allemagne, l'international aux 53 sélections (10 buts) souhaiterait prolonger son bail chez les Partenopei, mais à une condition.

En effet, le joueur de 30 ans attendrait une augmentation salariale en reconnaissance de ses performances ces dernières saisons. Si les deux parties ne trouvent pas d'accord, plusieurs écuries européennes sont à l'affût pour le signer dès cet hiver : l'Inter Milan, l'AS Rome et la Lazio Rome seraient intéressés, tout comme le Bayern Munich et Tottenham. Néanmoins, sa priorité serait de continuer sa carrière sous le maillot azzurro et de gagner sa place pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar l'automne prochain.