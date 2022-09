OL : l'épineux cas Corentin Tolisso commence à poser question

La suite après cette publicité

1er juillet 2022. L'Olympique Lyonnais a fièrement annoncé le grand retour de Corentin Tolisso (27 ans). Après cinq années de bons et loyaux services au Bayern Munich, le milieu de terrain, libre de tout contrat, a imité son ami Alexandre Lacazette en rentrant au sein de son club de coeur. Une vraie prouesse de la part des dirigeants rhodaniens qui comptaient sur ce pur produit du centre de formation pour venir apporter son expérience du haut niveau aux jeunes pousses de l'OL. De son côté, Tolisso souhaitait retrouver les Bleus avant le Mondial 2022, lui qui n'a pas été épargné par les pépins physiques en Allemagne.

C'est d'ailleurs sur ce point précisément que des doutes ont surgi au moment de la signature de son contrat de 5 ans. Et les semaines suivantes n'ont pas été rassurantes puisque le champion du monde 2018 a ressenti une fatigue musculaire au mollet gauche moins d'une semaine après la reprise des entraînements. Lyon a donc dû mettre en place une préparation aménagée tout en se passant de lui lors de matches amicaux. Malgré tout, Peter Bosz lui a maintenu sa confiance, conscient qu'il lui faudrait un Tolisso à son meilleur niveau pour atteindre ses objectifs avec Lyon.

Une préparation sur mesure

Début août, après la première apparition en match officiel du n°88 de l'OL face à Ajaccio (16 minutes jouées) le coach rhodanien avait confié : « il n'a pas beaucoup joué avec nous et même à l'entraînement. Je suis prudent avec lui. Je ne veux pas qu'il se blesse. C'est aussi à moi de gérer son temps de jeu. Il veut toujours donner le maximum pour l'équipe, c'est une superbe qualité. On doit gérer tout ça ensemble.» Depuis, Tolisso est apparu à 7 reprises. Au total, il a joué 8 matches de L1 dont 5 en tant que titulaire (1 match joué en entier cette saison, ndlr). Mais son apport a été jusqu'à présent très mince.

On attendait forcément plus ou mieux d'un joueur qui avait laissé un bon souvenir en quittant le club et qui a progressé au Bayern Munich et avec les Bleus. Mais il n'apporte pas encore l'impact physique, l'agressivité et l'influence qu'il doit avoir dans le jeu. Ce qu'il a d'ailleurs reconnu récemment. «Il me manque encore un peu de volume de jeu. C’est ça qui ressort. Je dois faire plus de courses. Mentalement, ça fait énormément de bien. Je n’ai pas pu enchaîner beaucoup de matchs ces dernières années donc dans la tête ça fait beaucoup de bien.» Mais Lyon a besoin d'un Tolisso au top niveau pour espérer viser plus haut.

Une nouvelle blessure qui tombe mal

D'autant que le jeune Johan Lepenant, recruté cet été, se montre performant dans un secteur de jeu essentiel. Dimanche soir face au PSG, Peter Bosz a malgré tout décidé de titulariser Corentin Tolisso, absent de la liste de Didier Deschamps cette semaine, aux côtés de Maxence Caqueret dans un 4-4-2 inhabituel. Et le natif de Tarare a tenté tant bien que mal d'apporter face aux Franciliens. Il a notamment donné un bon ballon à Lacazette (21e), qui aurait pu marquer. Mais il a aussi eu du déchet. Il a terminé la première période avec 1 duel sur 7 gagné, 3 ballons perdus pour seulement 2 récupérés.

L'ancien du Bayern Munich, qui a obtenu la note de 4 de la part de la Rédaction FM, a été remplacé par Johan Lepenant à la pause. Ce dernier, plus agressif, a apporté du peps et a prouvé qu'il avait son mot à dire. Après la rencontre, Peter Bosz est, lui, revenu sur la sortie de Tolisso. « Il a un problème oui, on verra demain ». Une bien mauvaise nouvelle pour le milieu de 28 ans, de retour à Lyon pour se retaper physiquement. Mais ce nouveau pépin physique tombe mal. Il semble d'ailleurs loin des Bleus, alors que Deschamps a fait appel à Boubacar Kamara (blessée) puis Jordan Veretout (OM), pour remplacer Adrien Rabiot, également forfait. Corentin Tolisso va devoir mettre les bouchées doubles pour se faire sa place à Lyon comme chez les Bleus.