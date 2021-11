L’analyse sèche de Thierry Henry sur le PSG après la défaite face à City

La suite après cette publicité

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné sur la pelouse de Manchester City (1-2). Malgré cette défaite, les Parisiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mais ils termineront deuxièmes de leur poule et pourraient affronter Liverpool ou bien le Bayern Munch lors du prochain tour. Mais c’est la prestation collective du PSG qui inquiète après cette rencontre. Pour Thierry Henry, « si vous voulez gagner la Ligue des champions, vous ne pouvez pas défendre avec sept joueurs. C'est impossible, je me fiche de qui vous êtes », a-t-il déclaré sur CBS Sport.

L’ancien attaquant d’Arsenal estime que « les arrières latéraux sont exposés, c'est donc pratiquement un trois contre un, trois contre deux sur le terrain. L'équipe qui remporte des titres - et encore plus la Ligue des champions - a ses trois attaquants face au ballon. De cette façon, les arrières latéraux se sentiront plus à l'aise avec ce qui se passe derrière eux. Mais pour le moment, ils sont trop exposés ». Une exposition à laquelle ils ne sont pas confrontés en Ligue 1 : « les équipes en France ne peuvent pas les exposer, mais Manchester City le peut. Pochettino n'est parfois pas autorisé à être Pochettino avec cette équipe. Comment vous enlevez-vous Messi, Mbappé ou Neymar du terrain? Il a donc mis Angel Di Maria au milieu de terrain, mais il a été exposé et n'a pas aidé. »

“Pochettino has to get out of the club. If he has the chance to go to Manchester United. I would be gone tomorrow and it’s because of those 3 stars”@carra23 and Thierry Henry talk about the way PSG are shaped 👀 pic.twitter.com/MZ6fxJVuXG