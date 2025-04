Un groupe d’ultras brestois ont tendu une embuscade aux supporters de Lens !

En marge du succès du RC Lens sur la pelouse de Brest ce dimanche, des événements qu’on ne souhaite pas voir ont une nouvelle fois eu lieu. Cette fois-ci, ce n’est pas dans les tribunes que des heurts ont eu lieu, ni même aux abords du stade, mais bel et bien sur la route du retour pour les Lensois. Selon la Voix du Nord, une cinquantaine d’ultras du SB29 ont bloqué la route entre Brest et Morlaix dans le but d’intercepter le bus des supporters lensois et d’en découdre avec eux.

Vitres de bus brisées, voitures caillassées, les supporters Sang et Or ont eu une frayeur immense en voyant une centaine d’hommes cagoulés stopper leur route. «La route était bloquée, on s’est fait poursuivre par des mecs avec des barres de fer, des pierres qui s’attaquaient à tous les J9. On a tous eu peur. On devait avoir une escorte policière en repartant, mais ça n’a pas été le cas», a témoigné auprès de La Voix du Nord un supporter lensois. Une attaque qui intervient en réponse à une première altercation avant le match, où plusieurs supporters du Stade Brestois ont été agressés dans un restaurant du centre-ville.