PSG : Samir Nasri démolit totalement Luis Enrique

Hier soir, le Paris Saint-Germain a été battu par Arsenal à l’Emirates Stadium à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des champions (2-0). Après la rencontre, Luis Enrique a été pointé du doigt par presque tous les médias. Sur le plateau du Canal Champions Clubs sur Canal+, Samir Nasri ne s’est pas privé pour tacler l’Asturien.

«Luis Enrique a carte blanche dans ce club sans n’avoir rien fait ! Il manque un numéro 9. On a l’impression qu’ils peuvent jouer jusqu’à demain et qu’ils ne marqueront pas. Sa façon de jouer n’est pas la bonne. Il ne s’adapte pas à son effectif. Il croit qu’il va calquer ce qu’il a fait avec l’Espagne et le Barça au PSG. Mais tu n’as pas Busquets, Rakitic, Xavi, Iniesta, tu dois jouer en attaque rapide ou en contre.» "Lucho" est rhabillé pour l’hiver !