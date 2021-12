Nice-Strasbourg : la réaction de Dante après la nouvelle défaite à domicile

L'OGC Nice est dans le dur. Ce dimanche, à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1, les Aiglons ont concédé une troisième défaite (sans inscrire le moindre but) de rang à l'Allianz Riviera face au RC Strasbourg Alsace (0-3). Interrogé au micro de Canal + à l'issue de cette nouvelle contre-performance niçoise, le capitaine Dante (38 ans) a eu un constat plutôt lucide de la situation du club azuréen.

« Il faut qu’on soit capable de s’auto-analyser, de s’auto-critiquer avec certaines exigences pour pouvoir progresser, ce qu’on a montré aujourd’hui n’est pas suffisant, on doit être lucide pour trouver ce qu’on doit améliorer et on doit un peu tout améliorer, il faut trouver les choses qui nous font défaut et qui nous coûtent les matches. »