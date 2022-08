BL : le Bayern assure face à Wolfsbourg

Large vainqueur de l'Eintracht Francfort en ouverture de championnat (1-6), le Bayern Munich recevait cet après-midi le VfL Wolfsbourg, tenu en échec à domicile par le Werder Brême lors de la première journée (2-2). Du côté des locaux, Sadio Mané, buteur la semaine passée, était notamment titularisé en pointe de l'attaque bavaroise. Les Français Joshua Guilavogui et Maxence Lacroix étaient pour leur part alignés du côté des Loups.

Après que Sadio Mané a vu son but être refusé (21e), Jamal Musiala a ouvert le score pour le Bayern (1-0, 33e), s'offrant déjà son troisième but en Bundesliga cette saison. Dix minutes plus tard, Thomas Müller a fait le break pour les champions en titre (2-0, 43e). Un avantage définitif qui a scellé la deuxième victoire de la saison des Munichois.