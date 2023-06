Real Madrid : les chiffres fous de l’opération Jude Bellingham

La suite après cette publicité

C’est confirmé. Une semaine après le communiqué du Borussia Dortmund, c’est au tour du Real Madrid d’annoncer le recrutement officiel de Jude Bellingham. En attendant peut-être d’être rejoint par Kylian Mbappé durant ces prochaines semaines de mercato, le milieu de terrain anglais a signé un contrat de six ans avec le champion d’Europe 2022. Si le BvB avait précisé le montant exact de ce transfert (103 M€), certains détails révèlent que le coût pourrait être bien plus élevé.

Et pour cause, il s’agit des éventuels bonus et du salaire du joueur de 19 ans. À ce sujet, il entre directement dans la partie haute de la grille salariale. Très haute même car après les départs de Karim Benzema et d’Eden Hazard, le Real Madrid a libéré de la place. Le club espagnol a accordé des émoluments particulièrement élevés pour sa nouvelle recrue : 20 M€ brut par saison, soit 10 M€ net, le tout sur six ans. S’il va au bout de ce contrat, Bellingham coûtera 120 M€ à sa nouvelle équipe.

Un coût maximal de 250 M€ pour le Real Madrid

Il est directement aligné sur les cadres que sont Toni Kroos, David Alaba, Luka Modric, Vinicius Junior ou encore Thibaut Courtois. De quoi mettre une certaine pression au jeune international (24 sélections, 1 but). Mais ce n’est pas tout car d’après AS, ce transfert pourrait coûter bien plus cher au Real en fonction des bonus. En plus des 103 M€ déjà dépensés, le montant final pourrait atteindre 30% supplémentaires (soit 30,9 M€) et faire grimper la note à 133,9 M€.

Le détail de ces bonus n’est pas connu mais ils dépendraient à moitié des performances de Bellingham (matchs joués, buts, passes décisives, récompenses individuelles, etc) et à moitié des succès collectifs (trophées, qualifications en Ligue des Champions). En plus des 120 M€ du salaire du joueur, si tous les bonus sont touchés, cela représente un coût total de 250 M€ à la charge des Merengues. Des chiffres qui donnent le vertige et obligent à se montrer mesuré quant aux attentes de la toute nouvelle recrue.