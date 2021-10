PL : Brighton et Arsenal se quittent dos à dos

A l'occasion de la septième journée de Premier League, Brighton accueillait Arsenal à l'Amex Stadium. Auteur d'un nul face à Crystal Palace (1-1) lundi dernier, les Seagulls voulaient se payer le scalp des Gunners devant leur public et poursuivre leur bon début de saison. Revigoré par son brillant succès face à Tottenham (3-1), le club londonien espérait enchainer et visait une quatrième victoire consécutive. Pour cette affiche de 18h30, Graham Potter alignait un 3-4-2-1 avec Maupay, Trossard et Moder en attaque. Mikel Arteta optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Aubameyang en pointe.

Sous une pluie battante, les deux équipes ne parvenaient pas à trouver l'ouverture en première mi-temps et éprouvaient des difficultés à s'approcher des buts adverses. Au retour des vestiaires, le spectacle proposé n'était guère plus reluisant. Maupay servi par Cucurella tentait un geste acrobatique, mais sa tentative passait au dessus (68e). Les deux équipes se séparaient sur un score vierge (0-0). Avec ce deuxième nul de la saison, Brighton se hissait à la cinquième place au classement. De son côté, Arsenal grimpait au neuvième rang.

