La terrible descente aux enfers de Leeds United !

Quand une belle histoire d'amour se termine, cela se fait en général avec beaucoup de tristesse. Du coup de Leeds United, les larmes commencent à monter. Le 1er juillet 2018, les pensionnaires d'Elland Road marquent un coup énorme en faisant venir le tacticien argentin Marcelo Bielsa (66 ans). Rapidement, ce dernier met en place ses principes de jeu et termine troisième de Premier League manquant de peu la promotion suite à sa défaite contre Derby County en demi-finale des barrages. Un léger raté, mais qui n'en était pas moins positif puisque l'ancien de Marseille et de Lille avait créé un engouement autour des Peacocks et un groupe très solide. Cela s'est traduit la saison suivante avec le titre acquis avec 10 points d'avance sur West Bromwich Albion avec une domination totale. Construisant une colonne vertébrale qui est toujours active en Premier League avec Ilan Meslier dans les cages, les latéraux Stuart Dallas et Luke Ayling, Mateusz Klich et Kalvin Philipps dans l'entrejeu ainsi que le buteur Patrick Bamford et l'ailier droit Jack Harrison. Recrutant Raphinha, Rodrigo, Robin Koch, Diego Llorente ou encore Daniel James, Leeds United a donné les moyens à Marcelo Bielsa, mais devait composer avec un budget assez faible par rapport aux autres formations de Premier League.

Une saison chaotique et un avenir incertain

Pour autant, cela n'a pas perturbé "El Loco" qui a continué sur ses principes et a décroché une belle neuvième place en continuant à déployer un jeu séduisant. Pourtant le soufflé est vite retombé et cette saison Leeds United n'a pas réussi à reproduire les mêmes performances. Miné par le Covid-19 et les blessures, le club anglais a aussi rencontré de grandes difficultés pour reproduire le même jeu qu'avant. Défensivement, le bilan est d'ailleurs catastrophique puisqu'à trois matches du terme de l'exercice, seule la lanterne rouge Norwich City - qui ressemble plus à une formation de Championship qu'à autre chose - fait pire avec 75 buts encaissés contre 74 pour les Peacocks. En enchaînant deux humiliations contre Liverpool (6-0) et Tottenham (4-0) fin février, qui ont poussé Leeds United dans la zone rouge, Marcelo Bielsa a finalement été limogé pour laisser place à Jesse Marsch. Ce dernier a eu du mal à lancer son aventure avec deux défaites contre Leicester (1-0) et Aston Villa (3-0), mais la suite a été positive avec trois victoires et deux matches nuls de rang. Se redonnant de l'air, Leeds United a néanmoins payé la bonne forme récente d'Everton et Burnley et après deux défaites contre Manchester City (4-0) et Arsenal (2-1), la situation s'est détériorée. Avec un point de retard sur Everton (qui a un match de moins) et le même nombre de points que Burnley (mais -18 de différence d'écart avec les Clarets), Leeds United est particulièrement en danger.

Affrontant Chelsea ce soir et devant ensuite défier Brighton et Brentford, Leeds United n'a plus vraiment le droit à l'erreur alors que dans le même temps Burnley défiera Tottenham, Aston Villa et Newcastle tandis qu'Everton doit croiser le fer avec Watford, Brentford, Crystal Palace et Arsenal. Pas forcément avantagés dans leur calendrier, les pensionnaires d'Elland Road payent comme souvent leurs absences puisque la mission maintien se fera sans les deux buteurs Tyler Roberts et Patrick Bamford. En conséquence, Rodrigo Moreno est monté d'un cran pour compenser ces forfaits. Outre cela, l'avenir de nombreux joueurs est incertain. Raphinha est suivi par le FC Barcelone et West Ham tandis que Kalvin Phillips est dans le viseur de Manchester United et Tottenham. L'exode serait d'ailleurs plus important en cas de descente et ce climat instable n'est vraiment pas idéal au moment d'aborder le sprint final d'une saison éprouvante. Pour autant, l'espoir est toujours vivant.

Un public et un club toujours soudés

Parti dans l'émotion il y a un peu moins de trois mois, Marcelo Bielsa a néanmoins laissé derrière lui une équipe avec des principes forts et surtout un public en parfaite communion avec ses joueurs. Émotionnellement, l'amour est toujours présent entre les différents partis malgré la crainte de la relégation et cela pourrait aider les Peacocks qui ont encore deux matches à domicile. Avant de recevoir Chelsea, l'ailier gallois Daniel James leur a rendu hommage en conférence de presse : «ils sont incroyables, que nous soyons en haut ou en bas dans le match, le soutien est toujours là. Ils ont été incroyables cette saison, le soutien est magnifique. Nous le faisons pour nous, mais aussi pour eux. Ce n'est évidemment pas la position où nous voulons être, mais la réalité c'est que nous y sommes et nous ne pouvons penser qu'à nous-mêmes. Nous ne pouvons pas penser aux autres équipes autour de nous, nous avons deux matchs à domicile très importants cette semaine qui seront énormes. Je suis sûr que nous serons motivés et les fans le seront aussi, ils seront juste derrière nous. Il reste trois matchs, nous croyons tous en nous et nous devons le montrer.» Confiant et motivé, Daniel James est un parfait représentant de l'état d'esprit qui entoure Leeds United dans cette fin de saison.

Contre Arsenal lors de la dernière journée, les Peacocks pourtant menés 2-0 et réduit à 10 contre 11 ont réussi à revenir à 2-1 et ils étaient tout proches de revenir au score. Un état d'esprit incroyable qu'il faudra reproduire obligatoirement afin d'espérer se maintenir. Et Jesse Marsch a un plan qui correspond parfaitement aux valeurs affichées par Leeds à tout niveau depuis l'arrivée de Marcelo Bielsa : «je pense qu'il est toujours important d'être pragmatique dans ces moments contre les meilleurs adversaires, mais aussi de trouver des moments où être agressifs, surtout à domicile. Nous savons tous que nos fans ne veulent pas nous voir regroupés dans notre surface pendant 90 minutes, ils veulent nous voir être agressifs et apporter de l'énergie au jeu, et nous voulons le faire. Mais, nous voulons être pragmatiques dans notre capacité à le faire, nous ne voulons pas être négligents et imprudents, nous voulons être réfléchis et intelligents avec notre plan tactique, puis notre capacité à être agressifs aux bons moments.» Alors que l'ombre de Marcelo Bielsa et tout ce qu'il a apporté entourent toujours le club, Leeds United ne veut pas tourner le dos à son passé et l'utiliser comme une force pour se maintenir. Néanmoins, le chemin est semé d'embuche et il faudra obligatoirement faire le plein de points lors des dix prochains jours. Cela débute dès ce soir avec un choc contre les Blues.