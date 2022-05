Mercato : Leeds redoute un exode massif de ses stars pour une bouchée de pain

Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas pour Leeds. Sémillant promu l'an passé sous les ordres de Marcelo Bielsa, le club anglais connaît cette fois des difficultés. Les principes de l'entraîneur argentin ne sont plus aussi bien exécutés sur le terrain, les joueurs s'essoufflent et l'effet de surprise retombe. L'ancien guide de l'OM a fini par être écarté à la fin du mois de février. Les Peacocks occupaient alors une préoccupante 16e place.

Depuis, Jesse Marsch a pris les rênes de l'équipe mais ça ne va guère mieux. Leeds est même 17e à 4 journées de la fin du championnat, avec seulement deux points d'avance sur Everton, qui compte même un match en moins. La peur du vide est bien réelle et se justifie d'autant plus par ces informations en provenance d'Angleterre. En cas de relégation, il y aurait certes de nombreux joueurs sur le départ, comme lors de chaque descente, mais en plus de cela, ils partiraient pour un prix dérisoire.

Des clauses libératoires en cas de relégation

C'est ce que nous révèle ce vendredi le Daily Mail. Lors de la signature des contrats avec ses joueurs, le propriétaire, Andrea Radrizzani, a inclus pour la plupart d'entre-eux des clauses libératoires au rabais en cas de relégation en Championship. Une pratique assez commune dans le milieu du football mais qui a moins lieu d'être en Angleterre, les moyens des clubs de première et deuxième division étant bien supérieurs à leurs concurrents européens. Par exemple, Everton, Watford et Norwich, les trois relégables, n'en ont pas.

Ainsi, Raphinha, dans le viseur du Barça et désormais de West Ham, possède deux clauses libératoires dans son contrat, l'une à 75 M€ en cas de maitien, et l'autre à 25 M€... en cas de descente. La problématique est la même pour Kalvin Phillips. Courtisé par les plus grands clubs anglais comme Manchester United et Tottenham, le milieu de terrain pourrait s'en aller pour moins de 30 M€ si la situation sportive l'exigeait. idem pour Patrick Bamford, dont la cote est un peu retombée à cause de ses nombreuses blessures cette saison.