Leeds : Kalvin Phillips prêt à refuser les avances de Manchester United

Selon le Daily Mail, le milieu de terrain de Leeds Kalvin Phillips serait prêt à refuser toutes les offres de Manchester United lors du mercato estival. Le milieu anglais de 26 ans, qui intéresserait beaucoup le nouveau coach des Red Devils, Erik ten Hag, ne souhaiterait pas signer pour le rival mancunien. Le natif de Leeds, engagé avec son club jusqu’en juin 2024, ne voudrait pas trahir ses supporters.

De leur côté, les Peacocks souhaiteraient conserver leur joueur et seraient prêts à résister aux offres de 70 millions d'euros que pourrait faire United pour l’international anglais qui est également pisté par Newcastle, West Ham Aston Villa ou encore Tottenham. Cette saison, Phillips a disputé 18 matches avec Leeds, inscrit un but et délivré une passe décisive.