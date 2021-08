Chelsea : Hakim Ziyech sorti sur blessure lors de la Supercoupe d'Europe

Hakim Ziyech n'est pas verni. L'international marocain a dû sortir sur blessure lors de la Supercoupe d'Europe face à Villarreal après avoir atterri sur son bras droit sur un corner défensif. Il a été remplacé par l'Américain Christian Pulisic à la 41ème minute.

L'ancien Ajacide a été le seul buteur de la première période de la rencontre, bien servi par son coéquipier allemand Kai Havertz. Auteur d'une très bonne présaison avec les Blues, Hakim Ziyech confirmait ses bonnes prestations en préparation en devenant le premier buteur marocain dans l'histoire de la Supercoupe d'Europe.

Ziyech is going to have to make way through injury here, he'll be replaced by Christian Pulisic. 🔄



🔵 1-0 🟡 pic.twitter.com/tnPj6e9cyZ