Les notes des meilleurs joueurs de FIFA 22 révélées !

Rendez-vous très attendu pour tous les fans du jeu vidéo, mais aussi et surtout par les joueurs eux-mêmes, les notes de FIFA 22 viennent d'être dévoilées par EA Sports. Et certaines surprises peuvent être notées ! Si Lionel Messi, la nouvelle star du Paris Saint-Germain, arrivée en provenance du FC Barcelone, domine toujours ce classement, à l'image des dernières saisons, la Pulga dispose d'un nouveau dauphin en la personne de Robert Lewandowski. Cristiano Ronaldo, deuxième l'année passée, complète le podium.

Pour le reste, à noter, en plus de Leo Messi, la présence de trois autres parisiens dans le top 15 avec Kylian Mbappé, 5ème qui devance son compère d'attaque Neymar, 6ème. Le nouveau portier italien du PSG Gianluigi Donnaruma figure lui à la 13ème place, juste devant Karim Benzema, l'homme fort du Real Madrid. N'Golo Kanté, autre international français de cette liste et fort d'un titre de champion d'Europe avec Chelsea fait quant à lui son entrée dans le top 10. Virgil Van Dijk, longtemps blessé, sort logiquement du top 10 dans lequel il figurait la saison dernière, tout comme ses coéquipiers Mohamed Salah et Sadio Mané, respectivement 12ème et 22ème. Plus surprenant, en revanche, l'absence d'Erling Haaland qui risque quant à elle de faire parler...

Les 22 joueurs les mieux notés de FIFA 22

1- Lionel Messi – Paris Saint-Germain – RW – 93

2- Robert Lewandowski – Bayern Munich – ST – 92

3- Cristiano Ronaldo – Manchester United – ST – 91

4- Kevin De Bruyne – Manchester City – CM – 91

5- Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – ST – 91

6- Neymar Jr – Paris Saint-Germain – LW – 91

7- Jan Oblak – Atletico Madrid – GK – 91

8- Harry Kane – Tottenham Hotspur – ST – 90

9- N’Golo Kanté – Chelsea – CDM – 90

10- Manuel Neuer – Bayern Munich – GK – 90

11- Marc-Andre Ter Stegen – Barcelone – GK – 90

12- Mohamed Salah – Liverpool – RW – 89

13- Gianluigi Donnaruma – Paris Saint-Germain – GK – 89

14- Karim Benzema – Real Madrid – CF – 89

15- Virgil Van Dijk – Liverpool – CB – 89

16- Joshua Kimmich – Bayern Munich – CDM – 89

17- Heung-Min Son – Tottenham Hotspur – LM – 89

18- Alisson – Liverpool – GK – 89

19- Thibaut Courtois – Real Madrid – GK – 89

20- Casemiro – Real Madrid – CDM – 89

21- Ederson – Manchester City – GK – 89

22- Sadio Mane – Liverpool – LW- 89