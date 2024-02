Bayern Munich : Alphonso Davies demande un incroyable salaire pour rester

L’avenir s’annonce radieux au Real Madrid. Faisant déjà partie des meilleures équipes à l’heure actuelle, l’écurie espagnole va encore se renforcer la saison prochaine. Outre la venue programmée de Kylian Mbappé que nous vous révélions en exclusivité le 7 janvier dernier sur notre site, les Merengues font les yeux doux à Alphonso Davies depuis quelques mois. Un jeu de séduction qui semble avoir fonctionné, car la presse ibérique nous informait hier matin qu’un accord avait été trouvé entre la direction ibérique et le défenseur gauche canadien.

La suite après cette publicité

Ce dernier, arrivé en Bavière en 2019, enchaîne les saisons au très haut niveau et ne serait pas contre un départ comme nous l’informe la presse allemande ce jour. Pour autant, Bild apporte des informations complémentaires et affirme que Davies pourrait consentir à rester contre une grosse revalorisation salariale qui pourrait atteindre les 20 millions d’euros par an. Du côté bavarois, on veut conserver le gaucher de 23 ans au club le plus longtemps possible. Affaire à suivre donc…