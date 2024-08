SM Caen : la sortie cash du conseiller d’Alexandre Mendy sur Pierre-Antoine Capton

Une nouvelle page s’est ouverte au SM Caen. Passé sous le pavillon de la famille Mbappé, le club normand est entré dans une nouvelle dimension et s’apprête à enrôler Yann M’Vila. Oui mais voilà, si les nouveaux pensionnaires de d’Ornano s’activent dans tous les sens pour façonner l’effectif le plus compétitif, certains dossiers ne manquent pas de crisper en Normandie. Dans cette optique, nous vous révélions dernièrement que le départ d’Alexandre Mendy - bien décidé à rejoindre Sunderland - était pour l’heure bloqué. En instance de départ depuis plusieurs semaines, l’attaquant bissau-guinéen (7 sélections) - ardemment convoité durant cette fenêtre estivale - disposait pourtant d’un engagement clair de son ancienne direction. Des promesses non tenues provoquant, aujourd’hui, l’ire de son conseiller. «Une parole vaut plus que des millions et ce qui se passe aujourd’hui est une honte», nous a tout d’abord confié l’intéressé au sujet du meilleur buteur de la dernière saison de Ligue 2, dans l’impasse depuis plusieurs semaines. Déçu par le comportement de Pierre-Antoine Capton, actionnaire minoritaire du SM Caen, le conseiller de l’ancien buteur des Girondins de Bordeaux a alors affiché sa colère noire, qui plus est à l’heure où les prétendants du natif de Toulon menacent de se retirer.

«Tout d’abord et afin que les choses soient claires, je tenais à remercier le clan Mbappé qui a reçu Alex et qui a montré son attachement au joueur. C’est important de préciser pour les supporters que les nouveaux investisseurs ne sont pas responsables de cette situation. Aujourd’hui c’est Pierre-Antoine Capton qui s’est engagé à laisser partir Alex, même librement. Après plus deux mois de négociations, Pierre-Antoine Capton n’est jamais intervenu pour tenir ses engagements et je le tiens pour principal responsable. En tant qu’ancien footballeur je suis stupéfait par le comportement de l’ancienne direction. Comment s’imaginer que le joueur peut être prêt mentalement pour la saison à venir après avoir été trahi de la sorte ? Je me bats contre toutes formes d’injustice dans ce milieu et ce qui se passe, actuellement, n’est pas tolérable. La confiance a été rompue», pestait le conseiller de l’attaquant de 30 ans. Et de conclure : «je tiens cependant à remercier tous les supporters pour les messages de soutien vis à vis d’Alex, qui porte le SM Caen dans son cœur et qui a toujours respecté l’institution». Reste désormais à savoir si les différentes parties parviendront à trouver un terrain d’entente dans les prochaines semaines. Déterminé à s’envoler outre-Manche pour embrasser un nouveau défi excitant du côté du Stadium of Light, Alexandre Mendy n’en attend pas moins…