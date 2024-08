Pep Guardiola jette un grand flou sur le mercato de Manchester City

L’été avance à grands pas et un constat s’impose à Manchester City. À trois semaines de la fermeture du marché des transferts, le champion d’Angleterre n’a recruté que Savinho. Il a fallu débourser 25 M€ pour le Brésilien, qui venait de Troyes… où il n’a jamais joué. Pire encore, les Skyblues vont perdre Julian Alvarez. Guardiola l’a admis à demi-mot en conférence de presse hier. L’Argentin va rejoindre l’Atlético de Madrid contre 80 M€ (+15 M€), soit la plus grosse vente de l’histoire du club.

À l’heure où le club s’apprête à défier Manchester United au Community Shield (ce samedi à 17h), les Cityzens se sont déjà mis en quête d’un remplaçant pour permettre à Erling Haaland de souffler un peu dans cette saison. «Oui, on verra, a déclaré Guardiola en conférence de presse. Si nous avons besoin de quelqu’un, le prix que nous devons payer doit être correct, sinon cela n’a aucun sens», assure le Catalan. Il peut d’ores et déjà oublier une première piste apparue ces derniers jours.

Recruter oui, mais surpayer non

La rumeur Rodrygo Goes n’a pas fait long feu. Le Brésilien ne souhaite pas quitter le Real Madrid où son temps de jeu est pourtant menacé par la venue de Kylian Mbappé. Les prospections se poursuivent et ne seront pas simples car le marché est déjà bien avancé. «On verra les opportunités qui se présenteront à la fin du marché, si un club a besoin de vendre plus qu’actuellement par exemple, donc je ne sais pas.» Pour l’attaquant ou Kingsley Coman, rien n’est sûr mais Guardiola a tout de même une demande à ses dirigeants.

Selon lui, il manque un élément capable de faire souffler Rodri, lequel a fini sur les rotules sa saison en club, avant de briller à l’Euro. «Il y aura peut-être un milieu défensif qui peut jouer en défense centrale ou un défenseur central qui peut jouer à la place de Rodri.» Mais à une seule condition tout de même, celle de ne pas surpayer. «De nombreux joueurs ne sont pas venus parce que le club n’a pas payé ce que l’autre club voulait pour ce joueur. Le club continuera à faire ce qui est juste.» Les autres clubs sont prévenus.