Arteta, Nwaneri : «on estimait que Marseille était le bon contexte pour lui»

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ethan Nwaneri @Maxppp

Milieu offensif de 18 ans, Ethan Nwaneri est arrivé cet hiver d’Arsenal à l’Olympique de Marseille pour continuer sa progression dans le cadre d’un prêt. Déjà intéressant avec un but en deux matches, le natif d’Enfield Town montre son talent et sera attendu ce mardi en 1/8 de finale de Coupe de France face à Rennes. Du côté d’Arsenal, son coach Mikel Arteta continue de suivre son développement, comme il l’a confié en conférence de presse.

Le coach espagnol estimait que le prêt du joueur à Marseille lui offrait un environnement parfait pour grandir : « on a pris la décision de prêter Ethan Nwaneri. Maintenant, ce que j’aimerais voir de lui, c’est qu’il marque ce but tous les trois jours. Mais il va jouer beaucoup de minutes avec une exposition dont il avait besoin pour continuer son développement mental et physique, avec également l’aspect tactique au plus haut niveau. On estimait que Marseille était le bon contexte pour lui avec le bon entraîneur pour lui en la personne de Roberto De Zerbi. »

Pub. le - MAJ le
