OL : les statistiques complètement dingues de Rayan Cherki

Rayan Cherki a de nouveau brillé ce jeudi soir. Auteur de deux passes décisives face au FCSB lors du large succès de l’OL (4-0) en huitième de finale retour de Ligue Europa, l’attaquant lyonnais totalise désormais huit offrandes dans la compétition cette saison. Un chiffre inédit depuis vingt ans, qui le place devant Daniel Carvalho (7 en 2004-2005). Avec 18 passes décisives toutes compétitions confondues, il égale déjà la légende lyonnaise Serge Chiesa et pourrait rapidement établir un nouveau record au sein de son club.

Ses exploits ne se limitent pas à la Ligue Europa. Depuis février, Cherki figure parmi les joueurs les plus décisifs en Europe, avec 3 buts et 10 passes décisives, se plaçant juste derrière Ousmane Dembélé et Mohamed Salah. Essentiel dans le plan de jeu de Paulo Fonseca, il sera l’un des atouts majeurs de l’OL pour affronter Manchester United en quart de finale.