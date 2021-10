BL : le Bayern Munich déroule contre Hoffenheim, Dortmund solide dauphin, Leipzig remonte

Hier soir, la 9e journée de Bundesliga a débuté fort avec la large victoire 4-1 de Mayence contre Augsbourg. Le spectacle se poursuivait ce samedi et il ne fallait pas arriver en retard du côté de Munich. Le Bayern mettait d'entrée une forte pression et Robert Lewandowski se jouait du gardien avant de rater son tir (2e). La domination était forte et Serge Gnabry trouvait le chemin des filets (8e). Son but était refusé suite à une faute bavaroise. Finalement ce n'était que partie remise avec le but de l'ancien d'Arsenal quelques minutes plus tard (1-0, 16e). Le Bayern Munich insistait toujours et Robert Lewandowski d'une belle frappe inscrivait son 10e but de la saison (2-0, 30e). En démonstration, le Bayern Munich continuait d'aller de l'avant et Robert Lewandowski (44e), Jamal Musiala (52e) et Marcel Sabitzer (53e) multipliaient les occasions. Hoffenheim avait du mal à porter le danger et le jeune français Georginio Rutter se procurait l'une des rares occasions des visiteurs (72e). Dans les dernières secondes, Eric Maxim Choupo-Moting a mis son but (3-0, 82e) et le but de Corentin Tolisso était hors-jeu (83e). Kingsley Coman marquait finalement le quatrième but du Rekordmeister (4-0, 87e). Le Bayern Munich s'impose 4-0 et garde la tête.

Dauphin du Bayern Munich, le Borussia Dortmund se devait de tenir son rang en l'absence de son buteur norvégien Erling Braut Haaland. Les Marsupiaux mettaient du temps à rentrer dans le match et Robin Hack (10e) se mettait en évidence le premier pour l'Arminia Bielefeld. Si la bande de Marco Rose avait du mal à développer son jeu, elle obtenait un penalty peu après la demi-heure de jeu. Au petit point blanc, Emre Can se chargeait de transformer la sentence (1-0, 31e). Marius Wolf manquait le break dans la foulée, mais Mats Hummels marquait avant la pause d'une jolie volée (2-0, 45e). En gestion par la suite, le Borussia Dortmund a même pris un peu plus le large grâce à Jude Bellingham auteur d'un slalom dans la défense adverse (3-0, 72e). Sur penalty, Fabian Klos a sauvé l'honneur pour les locaux (3-1, 86e) dans les dernières minutes. En gagnant 3-1, le Borussia Dortmund est deuxième à un point du leader bavarois. Dans le même temps, l'Arminia Bielefeld reste le premier relégable à la 17e place.

Fribourg monte sur le podium, Leipzig remonte

Surprise du début de saison, Fribourg (4e) affrontait le VfL Wolfsbourg (7e) qui était sur une série de trois défaites de rang. De moins en moins mordants, les Loups subissaient et cela conduisait finalement au but de Philipp Lienhart suite à un corner botté côté gauche (1-0, 28e). Surpris, Wolfsbourg avait une belle réaction avec une lourde frappe de Lukas Nmecha (36e). Au retour des vestiaires, Renato Steffen (48e) poussait pour la bande de Mark van Bommel. Lukas Nmecha se voyait refuser un but pour une main (62e), John Brooks manquait une tête (64e) et finalement Fribourg marquait un second but contre le cours du jeu via Lucas Holer (2-0, 68e). Tenant bon jusqu'au bout, Fribourg s'impose 2-0 et prend place sur le podium au troisième rang. Wolfsbourg glisse à la huitième place.

Enfin, le match entre Greuther Fürth et le RB Leipzig s'annonçait compliqué pour la bande de Jesse Marsch. Malgré la réception de la lanterne rouge, les Taureaux Rouges qui étaient neuvièmes avant la rencontre vivent des semaines compliquées. Cela se ressentait puisque Greuther Fürth multipliait les occasions avec des tentatives de Jeremy Dudziak (7e) et Branimir Hrgota (16e). Pire, Cédric Itten pensait marquer et son but était refusé pour une faute sur Peter Gulacsi (23e). À force de reculer, le RB Leipzig craquait. Nordi Mukiele concédait un penalty qui était transformé par Branimir Hrgota (1-0, 44e). En seconde période, Leipzig se relançait avec l'entrée de Yussuf Poulsen qui marquait directement (1-1, 47e). Emil Forsberg transformait ensuite un penalty (2-1, 53e) et Dominik Szboszlai donnait de l'air à Leipzig de la tête sur un centre de Christopher Nkunku (3-1, 65e). Buteur, le Hongrois servait idéalement le jeune Hugo Novoa Ramos qui alourdissait le score (4-1, 88e). Avec cette victoire glanée sur le score de 4-1, Leipzig fait une bonne opération et remonte à la sixième place à cinq points du podium.

Les matches de l'après-midi

Bayern Munich 4-0 Hoffenheim : Serge Gnabry (16e), Robert Lewandowski (30e), Eric Maxim Choupo-Moting (82e) et Kingsley Coman pour le Bayern

RB Leipzig 4-1 Greuther Fürth : Yussuf Poulsen (47e), Emil Forsberg (53e, sp), Dominik Szboszlai (65e) et Hugo Novoa Ramos (88e) pour Leipzig; Branimir Hrgota (44e, sp) pour Greuther Fürth

Arminia Bielefeld 1-3 Borussia Dortmund : Fabian Klos (86e, sp) pour Bielefeld; Emre Can (31e, sp), Mats Hummels (45e) et Jude Bellingham (72e) pour le Borussia Dortmund

Wolfsbourg 0-2 Fribourg : Philipp Lienhart (28e) et Lucas Höler (68e) pour Fribourg

Le classement de la Bundesliga

Le classement des buteurs en Bundesliga