MU : Erik ten Hag croit dur comme fer au Top 4

Manchester United a fait le minimum samedi face à Luton Town en Premier League (1-0). Grâce à Victor Lindelöf, seul buteur avant la pause (59e) et préféré notamment à Raphaël Varane, les Red Devils remontent à la 6e place du classement, à provisoirement trois points de Liverpool (4e) qui joue Brentford à 15h. Malgré les nombreuses affaires extra-sportives, les déconvenues en C1 et l’ambiance tendue au sein du club, les hommes d’Erik ten Hag ne sont pas non-plus distancés en championnat. L’ancien entraîneur de l’Ajax est même serein vis-à-vis de la situation de son équipe et sur les chances du Top 4.

«Même après tous les revers que nous avons subis, nous sommes toujours dans une position proche du Top 4. Lorsque nous commencerons à bien jouer et à avoir une équipe prête pour des semaines et des mois, (alors peut-être que, ndlr) d’autres équipes connaîtront aussi des revers et lâcheront des points. Maintenant, nous avons gagné quatre matchs sur cinq en Premier League, nous sommes dans une assez bonne position si vous voyez tous les problèmes que nous avons eu. C’est une raison d’être optimiste», confie Erik ten Hag suite au succès mancunien. Pas sûr qu’une victoire face à Luton fasse oublier la déroute contre Copenhague en Ligue des Champions…