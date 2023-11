PL : Manchester United se relance contre Luton, Arsenal s’impose face à Burnley

Suite de la 12e journée de la Premier League ce samedi après-midi après la défaite de Tottenham, sur la pelouse de Wolverhampton. Les passionnés du football outre-Manche avaient le droit à un multiplex de trois rencontres, avec deux clubs du Big Six : Arsenal et Manchester United recevaient respectivement deux promus, Burnley et Manchester United. Enfin, Everton se déplaçait sur le terrain de Crystal Palace.

Les Gunners s’imposaient avec maîtrise face aux Clarets à domicile notamment grâce à un bon Leandro Trossard - buteur et passeur décisif - leur permettant de gagner deux places au classement et de revenir à égalité avec le leader, Manchester City. Les hommes de Ten Hag, quant à eux, se rapprochent du top 5 grâce à l’international suédois Victor Lindelöf avant l’heure de jeu. Enfin, les Toffees faisaient l’opération de l’après-midi pour la course au maintien en faisant tomber les Eagles d’Odsonne Edouard.

Les résultats complets

Arsenal 3-1 Burnley : Trossard (45+1e), Saliba (57e), Vieira (74e) / Brownhill (54e)

Manchester United 1-0 Luton Town : Lindelof (59e)

Crystal Palace 2-3 Everton : Eze (pen 5e), Edouard (73e) / Mykolenko (1e), Doucoure (49e), Gueye (86e