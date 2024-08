AS Monaco : la fierté d’Adi Hütter après la victoire contre l’OL

Sans trembler et globalement un ton au-dessus lors de ce choc, l’AS Monaco a pris le meilleur contre l’OL à l’occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Un nouveau succès encourageant après la victoire inaugurale contre l’ASSE. Interrogé au micro de beIN Sports après la rencontre, Adi Hütter a logiquement affiché sa satisfaction. «Je suis content de la victoire, ça a été une bonne première période notamment, nos changements ont été être bons, on a eu beaucoup d’occasions, très bonnes performances d’Embolo et de Minamino ils ont été très bons, j’étais heureux aussi car l’OL n’a pas eu beaucoup d’occasions, nous avons été très bons défensivement», a tout d’abord lancé le technicien monégasque.

Et d’ajouter : «c’est une belle performance, nous avions besoin de ces 3 points, nous les prenons mais tous les matchs seront difficiles. Ben Seghir, Akliouche ? Nous sommes très heureux de la formation, des joueurs formés ici, nous savons où nous allons avec eux. Nous recherchons toujours des jeunes talents en France et ailleurs. Lamine Camara fait aussi partie de cette formation française et nous sommes très contents de ça. Le carton rouge de Camara ? Ce n’était pas nécessaire, nous avions la possession et il sera suspendu pour le prochain match mais c’est comme ça». L’ASM débute au mieux.