C3 : la réaction d'Antoine Kombouaré après la qualification nantaise

Qualifié pour les barrages de Ligue Europa après sa victoire ce jeudi contre l'Olympiakos (2-0), le FC Nantes retrouvera une équipe reversée de Ligue des champions. Si les Canaris peuvent donc s'attendre à du très lourd, Antoine Kombouaré veut, lui, se servir de cette compétition pour continuer d'apprendre. Une réaction pleine d'humilité.

«On est des nains, on est petits. On va continuer à découvrir et apprendre dans cette compétition. La priorité reste le championnat. On va avoir des étoiles plein les yeux. Dans le vestiaire, j’entendais les joueurs parler du Barça et de la Juve… On va continuer à rêver. Mais on voulait surtout gagner pour ne pas avoir de regrets», a ainsi déclaré le coach nantais après la victoire de son équipe en Grèce.