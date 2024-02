Premier League : Newcastle accroché à domicile contre Luton, Brighton facile contre Crystal Palace

La 23e journée de Premier League se poursuivait ce samedi après-midi avec plusieurs affiches de haut niveau. Newcastle recevait d’ailleurs Luton Town pour confirmer sa bonne série avec trois victoires lors des quatre dernières rencontres. D’entrée, la rencontre est partie sur des bases élevées. Sean Longstaff ayant ouvert le score, c’est finalement Gabriel Osho qui a égalisé quelques minutes plus tard. Et même quand le milieu anglais des Magpies s’offrait le doublé, c’est Ross Barkley qui a remis les deux équipes à hauteur juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les ouailles d’Eddie Howe ont pris l’eau en encaissant deux buts en trois minutes. Se dirigeant vers une défaite cuisante, les hommes en noir et blanc ont finalement été sauvés par deux réalisations signées Kieran Trippier et Harvey Barnes. Un nul qui ne fait les affaires de personne pour les courses aux places européennes et au maintien.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Brighton a réalisé la belle opération de l’après-midi. Très rapidement supérieurs à un Crystal Palace en souffrance ce samedi, les Seagulls ont ouvert le score grâce à Lewis Dunk. Ces derniers ont même pris le large à la 33e minute grâce au jeune (18 ans) Jack Hinshelwood avant d’inscrire un troisième but grâce à Buonanotte quelques secondes plus tard. La réduction de l’écart de Jean-Philippe Mateta en deuxième période n’a rien changé au résultat final d’autant plus que Joao Pedro a corsé l’addition en fin de rencontre. Un joli succès du club du sud de l’Angleterre qui grimpe à la septième place grâce à cette victoire. Dans la dernière rencontre de ce samedi après-midi, Burnley a tenu en échec Fulham grâce à un doublé salvateur de la recrue David Datro Fofana en seconde période.

Les matches de 16h

Newcastle 4-4 Luton Town : Longstaff (7e, 23e), Trippier (67e), Barnes (73e) / Osho (21e), Barkley (40e), Morris (59e, s.p.), Adebayo (62e)

La suite après cette publicité

Brighton 4-1 Crystal Palace : Dunk (3e), Hinshelwood (33e), Buonanotte (34e), Joao Pedro (88e) / Mateta (71e)

Burnley 2-2 Fulham : Fofana (71e, 90+1e) / Palhinha (17e), Muniz (21e)